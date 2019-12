Ludo schrijft biografie over grootvader Benedictus Van den Maegdenbergh Alfons Schryvers

23 december 2019

Ludo Van den Maegdenbergh reconstrueert in 307 pagina’s het leven van zijn grootvader de bekende Benedictus. Hij leefde van 1905 tot 1991. Het boek loodst de lezer door zijn leven als landbouwer, ondernemer en burgemeester van Zandvliet die zijn volk, zonder bloedvergieten, door de oorlog loodste. Benedictus lag in de jaren dertig ook aan de basis van de bloembollen- en tulpenindustrie in de polderdorpen.

Het idee ontstond twee jaar geleden vertelt Ludo. “Ik haalde duizenden familiale documenten uit mijn archief van onder het stof met de bedoeling een klein boekje over mijn grootvader te schrijven. Daarnaast ging ik op zoek naar aanvullingen in het Rijksarchief in Antwerpen, de gemeente Kalmthout, de stad Blankenberge tot in het Klein Seminarie in Mechelen waar hij op school zat. Elke vrijdag, tijdens onze wekelijkse lunch, vertelden mijn broers, Benny en Fons, hun verhalen over onze bompa. Ze overspoelden me met documentatie. Ik kwam zelfs in het bezit van de originele aankoopakte uit 1829 van de Zwaen, de ouderlijke hoeve tegenover de Sint Gertrudiskerk in Zandvliet. Bij een boek horen uiteraard ook foto’s. Binnen de familie verschenen veel oude foto’s. Met zo veel informatie was het al snel duidelijk dat het originele idee, een boekje van 86 pagina’s of evenveel pagina’s als zijn leeftijd, te weinig zou zijn. Het werden er uiteindelijk 307”.

Miljoenen tulpenbollen

Ludo koos om de biografie te schrijven in de ik-vorm. “Hierdoor komt Benedictus zelf aan het woord. Hij ligt, in de jaren dertig, trouwens aan de basis van de plaatselijke bloembollen- en tulpenindustrie die honderden mens werk verschafte. Decennia lang werd de polderstreek de bekendste speler inzake tulpenkweek. Er gingen jaarlijks meer dan 32 miljoen bloembollen in de grond. Als landbouwer stelde Benedictus ook vast dat zijn poldercollega’s elk jaar opnieuw kozen voor een erg gevarieerd groentenaanbod. Die werden gedistribueerd op de lokale markten. Begin de jaren dertig koos bompa voor een heel andere aanpak. Hij was als een van de eerste landbouwers in Vlaanderen die koos voor monocultuur; witte, rode en bloemkolen. Daarom zocht hij een afzetmarkt in heel België. Groenten vers houden werd door de oorlog een groot probleem. Om dat te omzeilen groeide het idee om groenten te drogen. Benedictus werd meteen hoofdaandeelhouder van ’t Fabriekske dat groenten droogde”.

Verhalen kloppen

Benedictus was ontegensprekelijk de meest besproken Zandvlietenaar. Over de man doen, vandaag nog steeds, heel wat verhalen de rond. “Tijdens mijn opzoekwerk ontdekte ik dat de meeste verhalen over zijn grootvader kloppen. De verhalen zijn geen fantasie maar gebaseerd op geschiedkundige bronnen”. Ook de oorlogsperiode gaat Ludo niet uit de weg. Benedictus was oorlogsburgemeester in Zandvliet en ook deze moeilijke periode wordt bekeken vanuit zijn ogen. Benedictus werd op het einde van de oorlog opgepakt, en veroordeeld, maar nadien vrijgesproken. Het boek kost 40 euro en is te bestellen via vdm.maes@telenet.be