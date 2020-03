Kruispunt Monnikenhofstraat-Bosstraat een week langer afgesloten Annelin Marien

02 maart 2020

10u57 0 Berendrecht-Zandvliet-Lillo De nutswerken ter hoogte van het kruispunt Bosstraat – Monnikenhofstraat – Kruisbos in Berendrecht zullen een week langer duren dan gepland, tot en met vrijdag 6 maart. De reden: grondwaterproblemen.

Door de werken is het kruispunt afgesloten voor verkeer. Fietsers en voetgangers kunnen wel passeren. Voor het doorgaand verkeer wordt een omleiding voorzien. Bussen van De Lijn richting Zandvliet en Antwerpen volgen een omleiding, de haltes Kleine Bredestraat en Solftplaats worden niet bediend. Er zijn vervanghaltes in de Raapakker, Cecilianenstraat en Dorpstraat. Vanaf zaterdag 7 maart is het kruispunt opnieuw open.