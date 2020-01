Kopstaartaanrijding met twee trucks: één chauffeur gewond Sander Bral

22 januari 2020

Berendrecht-Zandvliet-Lillo Twee vrachtwagens knalden woensdagochtend tegen elkaar op de A12 richting Antwerpen ter hoogte van Zandvliet. Wellicht reed één van de twee trucks in op een file van een eerder ongeval op de A12. Eén bestuurder raakte lichtgewond.

Het ongeval deed zich voor woensdagochtend rond acht uur. Een trucker reed in op een andere vrachtwagen, mogelijk had de eerste chauffeur de file door een ander ongeval niet op tijd gezien. De bestuurder kwetste zich licht.

Door het ongeval was er twee uur hinder op de A12 vanuit Nederland. De rechterrijstrook was versperd zodat hulp- en takeldiensten veilig hun werk konden doen. Het euvel is intussen van de baan.