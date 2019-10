Jongeren maken kennis met de wereld van volwassenen Alfons Schryvers

07 oktober 2019

In het polderdistrict namen meer dan 150 kinderen deel aan de Roefeldag waarmee ze een dag lang konden leven in de grotemensenwereld. Om organisatorische redenen werden de deelnemers onderverdeeld in twee leeftijdscategorieën, van 6 tot 9 jaar en van 10 tot 14 jaar. Ze konden ook roefelen in de voormiddag of in de namiddag. Een team van de jeugddienst had een ontdekkingstocht uitgestippeld via 84 routes waaruit de jongeren op voorhand een keuze moesten maken. Om grotere afstanden te overbruggen werden bussen ingelegd. Onder begeleiding van een volwassene trokken de Roefelaars op pad. Het aanbod aan activiteiten was zeer divers met ondermeer een bezoekje aan winkels, het containerpark, de apotheker en deelnemen aan verschillende workshops, zoals limonade maken, mozaïek, slijm maken enz. Bij de dogmobiel mochten de kinderen een hond wassen en bikers reden met de kinderen rondjes door Zandvliet. De Roefeldag werd afgesloten met een optreden van de live band Jeuk.