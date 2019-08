Inhalen op Havenweg voortaan verboden voor vrachtwagens Alfons Schryvers

27 augustus 2019

Vanaf deze week geldt er een volledig inhaalverbod voor vrachtwagens op de Havenweg (A12) tussen Ekeren en de Nederlandse grens, in beide richtingen. De N-VA afdeling Berendrecht, Zandvliet en Lillo had hierop aangedrongen bij Vlaams minister Weyts (N-VA).

Het inhaalverbod geldt tussen 5 uur ‘s morgens en 20 uur, en dat zeven dagen op zeven, dus ook in het weekend. “Chauffeurs moeten nu niet meer twijfelen of ze mogen inhalen of niet. Het is nu voor het hele traject hetzelfde”, klinkt het bij het Agentschap Wegen en Verkeer. “Het feit dat we kiezen voor het strengste inhaalverbod is natuurlijk ook een keuze voor veiligheid. Hiermee hebben we minder kans op ongevallen.” De signalisatie wordt deze week aangepast. Begin maart schreef het districtscollege van Berendrecht Zandvliet Lillo een brief aan het stadsbestuur, met de vraag “om bij de bevoegde overheid aan te dringen op een éénvormig inhaalverbod voor vrachtwagens .” Dat het inhaalverbod voor vrachtwagens nog voor het einde van de vakantie wordt ingevoerd zal de verkeersveiligheid in de regio ten goede komen, zeker met de geplande werken in het kader van de Oosterweelverbinding.