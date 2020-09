Ingmar Uytdewilligen topfavoriet voor PK veldrijden in Vorselaar: “Nog eens veertien keer winnen is moeilijk, want er staan slechts vijftien B-crossen op m’n kalender” Hans Fruyt

18 september 2020

14u06 0 Berendrecht-Zandvliet-Lillo Vorselaar vormt zaterdag het decor van de Antwerpse kampioenschappen veldrijden. Bij de elite zonder contract start Ingmar Uytdewilligen (28) als topfavoriet. De pion van Tarteletto-Isorex boekte vorige zondag in Herentals met ruime voorsprong op ploegmaat Mathijs Wuyts een eerste zege.

Uit de uitslag van de cross in Herentals zou je kunnen afleiden dat Uytdewilligen en Wuyts samen naar de streep reden. Beide veldrijders van de taartjesploeg werden in dezelfde tijd gezet. Niets is minder waar.



“Bij de start was ik als tweede weg, Wouter Goosen nam de kopstart”, blikt Uytdewilligen terug. “We hadden meteen een klein gaatje. Na de tweede of derde bocht nam ik de kop over. Ik ging de eerste ronde vol gas en had vlug vijf seconden voorsprong. Ronde per ronde liep ik verder uit. Tot ongeveer één minuut. Ik denk dat ik met 45 seconden voorsprong solo over de streep bolde. Zo’n eerste overwinning is goed voor het moreel. Op het PK in Vorselaar komt de concurrentie wellicht onder meer van mijn ploegmaat Mathijs Wuyts. Ik verwacht ook Seppe Rombouts. Hij trok vorig weekeinde naar het Zwitserse Baden. Hoe goed hij is weet ik niet. Bovendien zou het best kunnen dat tijdens het PK mannen naar voor komen die in Herentals minder goed voor de dag kwamen. Het parcours in Vorselaar is snel en redelijk technisch, veel draaien en keren in een bos. Dat zou in mijn voordeel moeten zijn.”

Vorig jaar kon Uytdewilligen het PK niet rijden. Door een voetbreuk kwam hij pas half november in competitie. De veldrijder uit Berendrecht, als elektro-technieker voltijds aan de slag bij BASF, kon nog twee maal het zegegebaar maken. Tijdens het crossseizoen 2018-19 won hij veertien keer. Hij schreef toen onder meer het PK op zijn naam. Zelfs als hij komende winter gespaard blijft van letsels wordt het moeilijk dat aantal zeges te evenaren, laat staan te verbeteren.



“Uiteraard hoop ik dat boerenjaar ooit te herhalen”, gaat Uytdewilligen verder. “Dit veldritseizoen zal dat niet lukken. Op mijn voorlopige kalender staan slechts vijftien B-crossen. Door de coronacrisis zijn heel wat kleinere veldritten geschrapt. Dit weekeinde doe ik enkel het PK. Daarna staan de A-crossen in Lokeren en Kruibeke op mijn programma. Daags na Kruibeke rijd ik de B-veldrit in Kasterlee.”