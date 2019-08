Info over bouw tweede Tijsmanstunnel Alfons Schryvers

27 augustus 2019

Op 5 september, van 19 tot 20 uur, wordt er in het Havencentrum, aan de Scheldelaan 444, in Lillo een infomoment gehouden over de bouw van de tweede Tijsmanstunnel. Het vooronderzoek naar de bouw ervan is gestart. Tijdens dit infomoment krijgt u hierover meer uitleg. Waarom is er een tweede Tijsmanstunnel nodig, hoe past de Tijsmanstunnel in het bredere plaatje en hoe kunnen inwoners hun stem laten horen komen aan bod. De inwoners van Lillo kunnen zich opgeven om deel te nemen aan de vergaderingen over de Tijsmanstunnel, de zogenaamde “werkbanken”. Overheden gaan op de werkbanken aan de slag met experten, inwoners en bedrijven. Alle stemmen worden gehoord. Zo wordt het vooronderzoek rijker en evenwichtiger. Alle inwoners uit Lillo en de omgeving van de Tijsmanstunnel zijn welkom op dit infomoment. Vanaf 18.30 uur gaan de deuren open. Inschrijven kan via haventrace@bamnv.be.