Huis van het Kind start werking Alfons Schryvers

26 september 2019

In De Berenschool, aan de Antwerpsebaan 152 in Berendrecht, heeft het Huis van het Kind haar werking opgestart. Het Huis van het Kind is het vijftiende in Antwerpen, en deelt de locatie met kinderopvang Neuze Neuze. Hierdoor wordt de afstand tot de doelgroep verkleind en kan het zijn rol als centraal info- en ontmoetingspunt voor ouders en gezinnen nog beter vervullen. Zit je als ouder, of grootouder, met vragen rond de opvoeding van uw (klein)kinderen? Zoek je een school, kinderopvang of vrijetijdsbesteding voor hen. Dan kan je in het Huis terecht waar specialisten klaar staan om u te helpen, of te verwijzen naar de juiste instanties. Het Huis werkt ook preventief rond gezondheidszorg, opvoedingsondersteuning en sociale verbondenheid. In Berendrecht wordt er met drie partners gewerkt: Kind&Gezin, Kwadraat en Gezinsbond. Het Huis is open elke 1ste en 3de maandag van de maand van 16.30 tot 20 uur. Elke 1ste, 2de en 3de dinsdag van de maand van 8.30 tot 12 uur en elke vrijdag van 9 tot 12 uur en op afspraak. Nog dit jaar wordt een 16de en 17de huis van het kind geopend in Deurne-Zuid en Berchem en dan heeft elk district in Antwerpen er minstens één.