Heraanleg voetpaden en parkeerstrook Dorpstraat Alfons Schryvers

05 juni 2019

In de Dorpstraat in Berendrecht worden de voetpaden en de parkeerstrook vanaf huisnummer 28 tot en met 52 heraangelegd. De werken duren tot en met vrijdag 12 juli. Eerst vernieuwt de aannemer de voetpaden aan de even zijde, dan aan de oneven zijde. Hierdoor geldt er éénrichtingsverkeer in de Dorpstraat tot en met vrijdag 12 juli. Bussen van De Lijn volgen vanaf donderdag 13 juni tot en met woensdag 19 juni volgende omleiding. Richting Zandvliet: normale reisweg tot Solftplaats, links Dorpstraat, rechts Sint-Jan Baptiststraat, rechts Zoutestraat, rechtdoor Zoutestraat en verder de normale reisweg. De haltes Prelaatstraat en Steenweg Zandvliet worden niet bediend. Er wordt een vervanghalte voorzien in de Zoutestraat ter hoogte van de Solferinostraat. Richting Antwerpen volgen de bussen geen omleiding. Er wordt een omleiding voorzien voor het doorgaand verkeer.