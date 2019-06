Gratis boottocht naar windreuzen Alfons Schryvers

13 juni 2019

Zaterdag 15 juni is het de internationale Dag van de Wind. Het bedrijf VLEEMO, bouwheer van windmolens in het Antwerpse havengebied, laat je binnenkijken in de wereld van een windturbine. Alle windturbines in de Antwerpse haven samen leveren nu al stroom voor meer dan 110. 000 gezinnen. En daar blijft het niet bij. Recent kondigde VLEEMO nog een nieuwe investering aan van meer dan 40 miljoen euro voor 8 bijkomende windturbines in het zuidelijke deel van de haven en maakt het strategische milieueffectenrapport de weg vrij voor nieuwe windprojecten in het noordelijke deel van de haven. Om iedereen te laten zien hoe een windturbine er van binnen uitziet en hoe ze werkt, opent VLEEMO zaterdag, van 10 tot 17 uur, de deuren van een windturbine, aan de Lichterweg in de Antwerpse haven. Er is parkeergelegenheid in de buurt van de Lichterweg. Men kan ook gebruik maken van de parking bij het Pomphuis aan de Siberiastraat, ter hoogte van het Antwerpse Havenhuis. Daar kan je gratis de boot, of de bus, nemen naar de windturbine. Aan de windmolen is ook een hapje en een drankje voorzien en voor de kleintjes is er een springkasteel. Ter plaatse is het voor geïnteresseerden ook mogelijk om aandeelhouder te worden van de coöperatie Wind voor “A” die participeert in de windprojecten in de haven.