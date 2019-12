Goederentreinen omgeleid door afsluiting Lillobrug: geluidsschermen langs A12 in polderdorpen weer op agenda Alfons Schryvers

12u26 0 Berendrecht-Zandvliet-Lillo Tijdens de gemeenteraadscommissie voor de haven bracht raadslid Danielle Meirsman (N-VA) de buitendienststelling van de Lillobrug ter sprake. Twee jaar lang zal het treinverkeer een omleiding volgen via de Havenweg en dus langs de polderdorpen. Havenschepen Annick De Ridder (N-VA) verzekert dat er geluidsschermen komen ter hoogte van de polderdorpen.

De Lillobrug, in het Antwerpse havengebied op de rechteroever van de Schelde, loopt over het Kanaaldok ter hoogte van de Tijsmanstunnel. De brug is in hoofdzaak een spoorwegbrug voor goederenvervoer op spoorlijn 223. Omdat de scheepvaart op het Kanaaldok prioriteit heeft, staat de brug meestal open voor het scheepvaartverkeer, en wordt de brug enkel gesloten voor treinverkeer.

Diesellocomotieven

Eerder dan gepland, al van november, is de Lillobrug wegens onderhoudswerken buiten dienst voor alle verkeer. “Voor het goederentreinverkeer is dat een belangrijke verbinding naar de haven,” aldus het Berendrechtse gemeenteraadslid Danielle Meirsman. “Het treinverkeer wordt omgeleid via de spoorlijn langs de A12 (Havenweg) die op bepaalde plaatsen vlak naast de bewoning komt. Aangezien er geen elektrische bovenleiding is op dat traject worden lawaaierige en vervuilende diesellocomotieven ingezet. Misschien moet het debat over de noodzaak van geluidswerende ingrepen langs de A12 ter hoogte van Berendrecht en Zandvliet heropend worden?”

Geluidsschermen

Havenschepen De Ridder (N-VA) bevestigt dat het aanvankelijk de bedoeling was om de Lillobrug in 2021 voor de duur van twee jaar buiten dienst te stellen voor renovatie. De werken moesten echter vroeger dan voorzien van start gaan. “Onderzoek deze zomer leerde dat bepaalde onderdelen van de brug veel sneller verouderden, waardoor de brug dringend aan revisie en renovatie toe is,” aldus de schepen. “Voor de alternatieve route langs de zeesluizen, BASF en de A12 zetten we in op ‘bundeling’, maar dat neemt niet af dat we per dag op een dozijn extra goederentreinen moeten rekenen.”

Als bescherming voor de buurtbewoners staat de havenschepen achter het plaatsen van geluidsschermen. “Op basis van geluidsmetingen, die in 2017 plaatsvonden langs de A12 ter hoogte van Berendrecht en Zandvliet, zal de stad een aanvraag indienen bij het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) voor de plaatsing van geluidsafscherming”, legt de Havenschepen uit. “Ik heb me laten verzekeren dat de geluidsschermen wel degelijk voorzien zijn ter hoogte van de bebouwing in Berendrecht en Zandvliet. Het Agentschap Wegen en Verkeer is er mee bezig.”