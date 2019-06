Gezocht medewerkers Poldermuseum Alfons Schryvers

24 juni 2019

Het Poldermuseum, aan de Tolhuisstraat in Lillo, wordt in stand gehouden door een ploeg vrijwillige medewerkers onder leiding van conservator François Schouwaerts. Die is op zoek naar gidsen. Men hoeft geen ervaring te hebben. De kandidaten krijgen een interne opleiding en ondersteuning. Ook vrijwilligers voor het onthaal en helpende handen voor het onderhoud en de poets zijn van harte welkom. Wie zich geroepen voelt om zich nuttig te maken om het Polders erfgoed mee te helpen bewaren kunnen contact opnemen met conservator François Schouwaerts, tel. 03/646 39 55 of via e-mail : fschouwaerts@skynet.be. Dit jaar is er de mogelijkheid om lid te worden van de “Vrienden van het Poldermuseum”. Voor minimum 15 euro per persoon kan men gedurende het hele seizoen het museum gratis bezoeken. De leden krijgen ook een persoonlijk bericht, via e-mail, wanneer er bijzondere activiteiten plaatsvinden in het Poldermuseum. Geïnteresseerden kunnen het gewenste bedrag overschrijven op het rekeningnummer van het Poldermuseum : BE69 9730 1394 3378 met vermelding van naam, adres en e-mail.