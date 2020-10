Gansrijders stellen keizerrijden uit naar september 2021 PhT

13 oktober 2020

13u00 0 Berendrecht-Zandvliet-Lillo De gansrijdersverenigingen in de Polder nemen het zekere voor het onzekere: het keizerrijden verhuist van het voorjaar naar het najaar van 2021, op 26 september. Dat is na overleg met het polderbestuur beslist. Dit jaar trok het coronavirus al een streep door het keizerrijen.

“Normaal organiseren we het keizerrijden in maart of april, maar we hebben geen zin om dat misschien weer te moeten uitstellen”, zegt Alfons Stuyts, voorzitter van de overkoepelende Vereniging Gansrijders Antwerpse Polder. “Het gansrijden lokt veel volk. Zolang de pandemie woedt, kun je niet veilig organiseren. We hopen dat het virus tegen september 2021 de kop is ingedrukt en we wel alles veilig kunnen houden, zodat het sociaal leven kan worden hersteld.”

Koningen

Gansrijden is een traditie in het polderdistrict Berendrecht-Zandvliet-Lillo, in Stabroek, Hoevenen én Antwerps stadsdistrict Ekeren. Rond carnaval rijden acht verenigingen om het koningschap: winnaar is diegene die erin slaagt de kop van een – gelukkig dode – gans te trekken. Net voor de uitbraak van de pandemie konden nog zes wedstrijden worden gereden. Twee verenigingen slaagden er niet meer in: de Oude Gans in Berendrecht en de gansrijders in Hoevenen. Stuyts: “Of er begin 2021 nog wedstrijden zullen zijn, weten we niet. Dat zal moeten worden bekeken met de betrokken overheid. Aan het keizerschap in september – op de Botermarkt in Zandvliet - nemen.