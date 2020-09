Gansrijders polderdistrict in rouw: koning Peter Rubenska plots overleden Redactie

13 september 2020

11u44 1 Berendrecht-Zandvliet-Lillo De gansrijders in het polderdistrict zijn in rouw. Peter Rubenska (40), die afgelopen winter koning werd voor de Lollemannen van de Nieuwe Gans, is vorige donderdag plots overleden. Op de omstandigheden van zijn dood wenst verder niemand in te gaan.

Peter Rubenska had na zijn eerste koningstitel in de Polder normaal moeten kunnen deelnemen aan het keizerrijden. Maar door de pandemie werd dat evenement geschrapt. “Het trieste nieuws is een donderslag bij klaarlichte dag”, zegt Frans De Schutter, voorzitter van de Polderbond. “Peter was onze vaste fotograaf. Hij zorgde ervoor dat alle keizers van het gansrijden steeds mooi in beeld kwamen.”

Laatste jaar

“Peter wou sowieso na dit jaar stoppen met gansrijden”, zegt Alfons Stuyts van de Nieuwe Gans. “We zijn aangeslagen, maar willen verder de discretie bewaren.”

Veertien jaar geleden werd de polder eveneens getroffen door een plots overlijden. Stanny De Backer stierf enkele minuten nadat hij voor de Veteranen van Zandvliet de ganzenkop trok.

Peter Rubenska was gehuwd met Sofie Lenaerts en laat twee dochters na. De uitvaart zal plaatsvonden in beperkte kring.