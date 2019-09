Fransien Baetens haalt inspiratie uit app-mannetje HLN Alfons Schryvers

Het promotiemannetje voor de nieuwe app van HLN bestaat nu ook in keramiek. De Berendrechtse kunstenares Fransien Baetens was er meteen door gecharmeerd. “Het is een geslaagde actie en bovendien leent het mannetje zich uitstekend om er creatief mee aan de slag te gaan. Ik heb het vooral voor mijzelf gemaakt”.

Fransien Baetens is een bekend, en vertrouwd gezicht, in het wereldje van kunstenaars gespecialiseerd in keramiek. Haar werken zijn dan ook geregeld op nationale tentoonstellingen te vinden. “Zelf beleef ik heel wat plezier tijdens het creëren van nieuwe ontwerpen. Meestal gaat het om beeldjes waarbij de mens centraal staat” zegt Fransien. “Het zijn dan abstracte vormen die dicht aanleunen tegen het realisme, maar nu wilde ik eens iets voor mezelf maken. Toen zag ik de campagne van HLN die gelanceerd werd naar aanleiding van hun nieuwe app. Het hoofd van een ventje vervangen door het logo HLN is een geweldige vondst en getuigd van een creatieve genie die dit heeft ontworpen. Om een eigen inbreng te hebben heb ik van het hoofd een doos gemaakt. Die verwijst naar het opbergen van het nieuws dat een lezer te weten komt. Het beeldje is een uniek exemplaar dat niet te koop is. Wie het wil zien moet bij mij thuis zijn”. Info Fransien Baetens, tel: 0486-11.30.06 of fransien.baetens@skynet.be