Folkloredag in Poldermuseum Alfons Schryvers

09 oktober 2019

11u57 0

Zondag 27 oktober, op de laatste openingsdag van het seizoen, kan je in het Poldermuseum te Lillo terecht voor een Folkloredag. Er zijn voordrachten en demonstraties over o.a. gansrijden, bijgeloof, enz. Peter Paardekam demonstreren hoe men een net breidt voor het gansrijden. Peter is gekend als omroeper bij de Oude Gans Berendrecht en de Vrije Gans. Ook Stakke Wanne is terug van de partij. In augustus wist Peter Hendrickx, onder zijn alias Stakke Wanne, de bezoekers te vermaken. Ook nu brengt hij vanaf 14 uur een voordracht uit eigen werk. In het gereconstrueerde volkscafé van het Poldermuseum kan je terecht voor de bieren van de Zandvlietse brouwerij CyDraLe. Zo kan je er kennismaken met de tripel Grote Klos, die is gemaakt in samen werking met het Poldermuseum. Het Poldermuseum, aan de Tolhuisstraat, is geopend vanaf 13 uur. Het is ook de laatste kans om de thematentoonstelling “De kerk van Berendrecht” en “7 Beelden” van François Vannietvelt te bewonderen. Er is nog altijd de mogelijkheid om met DeWaterbus vanuit Antwerpen naar Lillo te komen. Voor uurregeling, en tarieven, kan men terecht op de website van www.DeWaterbus.be.