Filmmarathon Terug naar Oosterdonk Alfons Schryvers

23 oktober 2019

De meermaals bekroonde reeks over het fictieve polderdorp Oosterdonk is nog altijd één van de mooiste Vlaamse televisieseries. Verschillende scènes zijn in Berendrecht, Zandvliet en Lillo opgenomen vanwege het authentieke karakter van de huizen en straten. In Vrijetijdscentrum De Schelde worden de zes afleveringen van de reeks op groot scherm vertoond. In totaal liefst 320 minuten kijkplezier. Na de eerste twee afleveringen is er een middagpauze, ingericht als koffietafel, met maaltijd. Na de vierde aflevering volgt opnieuw een pauze. Na de laatste aflevering kan u in de foyer bijpraten en herinneringen ophalen. De voorstelling heeft plaats op vrijdag 1 november van, 10 tot 17 uur, in Vrijetijdscentrum De Schelde, De Keyserhoeve 66 in Zandvliet. Tickets kosten 12 euro inbegrepen het middagmaal en 1 drankje. Inschrijvingen via www.vrijetijdscentrumdeschelde.be