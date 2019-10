Feestweek voor jarig dienstencentrum Alfons Schryvers

01 oktober 2019

14u10 0

Naar aanleiding van het 20 jarig bestaan van het Berendrechtse woonzorgcentrum Monnikenhof, en het 25-jarig bestaan van het naburige dienstencentrum Molengeest, is een feestweek uitgewerkt. Maandag 7 oktober is er, in samenwerking met de Heemkundige kring, de opening van een overzichtsfototentoonstelling. Die ontstond nadat men kon beschikken over tal van private fotoarchieven met nog nooit vertoonde beelden. De belangstelling voor het woonzorgcentrum nam steeds toe en vandaag is de maximum capaciteit bereikt. Nochtans de eerste nacht, na de oprichting van het woonzorgcentrum, bleven er maar twee bewoners slapen maar dat veranderde snel want bij de officiële opening woonden er al 20 residenten. In de eerste fase was enkel de rechtervleugel bewoonbaar. Pas in maart 2000 kon de andere vleugel geopend worden nadat de politie verhuisde naar de hoeve Koch. Het volledige feestprogramma is te raadplegen via www.zorgbedrijf.antwerpen.be/feestweekpolder.