Feestmiddag met Laura Lynn en Matthias Lens in Zandvliet ADA

30 augustus 2019

11u58 0 Berendrecht-Zandvliet-Lillo Op vrijdag 13 september brengt schlagerkoningin Laura Lynn brengt haar grootste hits in Zandvliet tijdens de feestnamiddag van vrijetijdscentrum De Schelde. Zanger-accordeonist Matthias Lens verzorgt het voorprogramma.

Zangeres Laura Lynn, bekend van heel wat schlagerhits zoals ‘Je hebt me duizend maal belogen’ en ‘Arrivederci Hans’, komt op vrijdag 13 september naar Zandvliet. Ze zorgt voor ambiance en laat de hele zaal meezingen en dansen. Matthias Lens tovert uit zijn accordeon een mix van polonaises en zingt klassiekers. Beide artiesten worden begeleid door een liveband.

Tickets kosten 15 euro en zijn te koop in vrijetijdscentrum De Schelde en online. Alle aanwezigen krijgen 2 drankjes en een gebakje tijdens de pauze.

Tickets via vrijetijdscentrum De Schelde op het nummer 03 298 27 30 of online via www.vrijetijdscentrumdeschelde.be.