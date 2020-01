Elke maand een topfilm voor 5 euro in ‘cinema De Schelde’ AMK

27 januari 2020

13u26 0 Berendrecht-Zandvliet-Lillo Elke vierde donderdag van de maand kan je in ‘Cinema De Schelde’ (in VTC De Schelde in Zandvliet) voor 5 euro genieten van een topfilm op groot scherm. Kom je naar de middagvoorstelling (om 13:30 uur), is er gebak na de film voorzien, ‘s avonds (om 20 uur) zijn er borrelhapjes voor de film.

Op 23 januari speelt Singin’ in the Rain, de Amerikaanse musical uit 1952 met in de hoofdrollen Gene Kelly en Debbie Reynolds. De film gaat over de overgang van stomme films naar films met geluid. Op 27 februari staat Professor Marston and the Wonder Woman op het programma. Dat is een Amerikaanse biografische dramafilm uit 2017 over de bedenker van superheldin Wonder Woman.

Een Vlaamse topper, Niet Schieten, komt aan bod op 26 maart. De dramafilm uit 2018 van Stijn Coninx is een reconstructie van de laatste aanslag van de Bende van Nijvel op basis van de memoires van een overlever. The Shape of Water wordt op 23 april getoond, een Amerikaanse fantasyfilm uit 2017. Deze film won de Gouden Leeuw van het filmfestival in Venetië en verschillende Oscars, waaronder die voor beste film en beste regisseur.

Op 28 mei staat Darkest Hour op het programma, een Britse biografische film uit 2017. Deze film werpt een blik op het leven van Winston Churchill. De laatste film is de Amerikaanse live-action remake van Aladdin, op 25 juni.

De films kosten 5 euro (voorverkoop) en 7 euro aan de kassa. Meer info op www.vrijetijdscentrumdeschelde.be.