Dringende herstellingen wegdek Alfons Schryvers

27 mei 2019

12u01 4

Op de R2, ter hoogte van het af- en oprittencomplex Lillo, is schade vastgesteld aan het wegdek in de richting van Gent. Een betonplaat is er gebarsten in de richting van Gent. Door het drukke verkeer kan deze schade zeer snel uitbreiden en verergeren. Om de veiligheid van de bestuurders te garanderen moet er zo snel mogelijk opgetreden worden. Daarom zal het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) vanaf woensdagochtend 29 mei tot en met zaterdag 1 juni dringende herstellingswerken uitvoeren. Ter hoogte van de werken moet het verkeer over één rijstrook tegen verlaagde snelheid. Zeker op woensdag zal er hierdoor ernstige hinder zijn. Vanaf woensdagochtend tot zaterdagavond moet het verkeer richting Gent vanaf net voor de Tijsmanstunnel over één rijstrook en geldt er een verlaagde snelheid van 70 km/u. Het op- en afrittencomplex Lillo blijft volledig open, maar de afrit Lillo wordt tijdelijk verkort.