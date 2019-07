District zet Mieke Frijters in de bloemen Alfons Schryvers

01 juli 2019

Het districtsbestuur Berendrecht, Zandvliet en Lillo heeft Mieke Frijters ontvangen op het districtshuis. Mieke Frijters, van het bedrijf ATF, werd recent verkozen tot de strafste vrouwelijke ondernemer. Deze prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan ervaren vrouwelijke ondernemers die minimum 5 jaar zelfstandig zijn in hoofdberoep. Mieke staat aan het roer van “ATF - de juiste weg”, een familiebedrijf met 100 werknemers, gespecialiseerd in wegen-, riolerings- en grondwerken, recycling van wegenbouwmateriaal en bodemsaneringen. Klanten zijn onder meer de Vlaamse overheden, de (petro-)chemische industrie en bedrijven in en rond de haven van Antwerpen. ATF krijgt steun van VLAIO via de kmo-groeisubsidie. In 2012 werd Mieke Frijters volle eigenaar van het bedrijf. Mieke Frijters was samen met enkele werknemers aanwezig op de huldiging. Na de toespraken kreeg ze een ruiker bloemen, een penning van het district en een fles Zandvlietwijn.