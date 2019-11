District koopt fiets in Nederland Alfons Schryvers

27 november 2019

10u31 0

Fietsenhandelaar Guido Jansen, uit de Heidestraat in Zandvliet, is niet te spreken over de werkwijze van het districtsbestuur. Die kocht recent een fiets in Nederland. De fiets is bestemd om te schenken aan de winnaar van de actie “Naar de winkel in je buurt”.

Volgens Guido Jansen heeft het districtsbestuur duidelijk twee gezichten. “Het district moedigt onze bewoners aan om lokaal te kopen wat we als kleine handelaar enkel kunnen toejuichen. Vooral nu met de eindejaarsfeesten in het vooruitzicht is dit een mooie stimulans. Ik was dan ook blij om te mogen deelnemen aan de actie. Bewoners krijgen een spaarkaart en kunnen zo meedingen naar enkele prijzen, waarbij de hoofdprijs een fiets is. Ik vroeg een offerte om de fiets te mogen leveren. Uiteraard kan er slechts één handelaar een fiets leveren maar dat is ook niet het belangrijkste. Het belangrijkste is de actie zelf. Groot was mijn verbazing toen ik vernam dat het district een fiets heeft gekocht in het buitenland (Nederland). Dat is de wereld op zijn kop. Bovendien stel ik me de vraag hoe je bewoners kan stimuleren om plaatselijk te kopen als je het, als district, zelf niet doet. Volgens mij komt hiervan geen cent aan onze lokale handelaars en al zeker niet aan onze stad waar wij als handelaar extra aan moeten betalen. Dit vind ik enorm frustrerend”. Het districtsbestuur zegt gebonden te zijn aan de regelgeving inzake openbare aanbestedingen en prijsoffertes. In beide gevallen zal het goedkoopste voorstel de opdracht toegewezen krijgen.