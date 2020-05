District bundelt gegevens van bewoners die mondmaskers maken of materiaal ter beschikking stellen Annelin Marien

02 mei 2020

12u26 0 Berendrecht-Zandvliet-Lillo Heel wat bewoners van Berendrecht, Zandvliet en Lillo maken zelf stoffen mondmaskers. Het district wil graag de gegevens van deze naaiers en naaisters verzamelen, zodat andere bewoners die een mondmasker nodig hebben, bij hen terecht kunnen.

Het district zoekt ook bewoners en bedrijven die gratis materiaal willen bezorgen aan deze naaiers, zoals garen, linten en stof. Bewoners die maskers of materiaal aanbieden, sturen hun gegevens door naar district.berendrechtzandvlietlillo@antwerpen.be. Zij vermelden hun naam, telefoonnummer of mailadres, woonplaats en wat ze aanbieden (stof, garen, linten of stoffen maskers en de eventuele prijs).

District Berendrecht-Zandvliet-Lillo plaats de gegevens op hun website, www.berendrechtzandvlietlillo.be. Bewoners die een masker zoeken of makers die materiaal nodig hebben, komen op deze manier met elkaar in contact.