District brengt hulde aan keizer Maarten Gabriëls Alfons Schryvers

13 december 2019

In aanwezigheid van verschillende bestuursleden van de Jonge Ruiters Zandvliet is keizer Maarten Gabriëls op het Berendrechts districtshuis in de bloemen gezet. Het is al de vierde maal dat de sterke gansrijder zich kon laten kronen tot keizer.

Namens het districtsbestuur werd aan de keizer een zadeldeken geschonken met daarop een geborduurd wapenschild van het district. Voor de gansrijders van de Antwerpse polderdorpen is Maarten is een echt fenomeen. Hij was al driemaal koning en nu ook al voor de vierde keer keizer en binnen de familie Gabriëls is het al de veertiende keizerstitel. Ook de Zandvlietse gansrijders hebben al flink wat titels behaald. Het was al de 28ste maal dat het keizerschap in Zandvliet plaats had waarvan de vierde maal in de afgelopen acht jaar. “Volgend jaar, op zondag 29 maart, is iedereen weer present op de Zandvlietse Botermarkt voor het ondertussen al 73ste keizerschap, waar jij de titel zal verdedigen.” zei districtsschepen Rudi Sempels (N-VA). Voor liefhebbers van het gansrijden die daaraan zouden twijfelen had de schepen nog een belangrijke boodschap. “De omvangrijke wegeniswerken, die nu aan de gang zijn, zullen onderbroken worden zodat niets in de weg staat voor het keizerschap.” Keizer worden is de hoogste titel die een gansrijden kan behalen. Aan het jaarlijkse keizerschap mag enkel deelgenomen worden door de recente koningen van de verschillende gansrijdersmaatschappijen in de Antwerpse polderstreek.