De zaaier en de oogster komen thuis in Poldermuseum Alfons Schryvers

02 september 2019

10u39 0 Berendrecht-Zandvliet-Lillo De historische tableaus ‘De zaaier’ en ‘De oogster’ hebben een permanente plaats gekregen in de bakkerij van het Poldermuseum. Beide tableaus, met geschilderde tegels, hingen jaren in het ondertussen verdwenen conservenfabriek Picolo aan de Dorpstraat in Stabroek.

Beide tegeltableaus werden eind de jaren 70 door de eigenaar van het conservenfabriek Picolo aangekocht. De taferelen op de tableaus werden geschilderd door de Nederlandse kunstenaar Hermanus Oostveen en kregen een plaatsje in de soepafdeling van de fabrieksgebouwen. Daar hingen ze enkele decennia tot de fabrieksgebouwen in 2011 tegen de vlakte gingen. Nadien kregen de tegeltableaus een prominente plaats in de Stabroekse feestzaal De Rosmolen. Begin dit jaar werd de feestzaal gerenoveerd en de tegeltableaus pasten niet meer in het nieuwe concept. Leden van het Poldermuseum waren er als de kippen bij om te onderhandelen over een overdracht van beide tegeltableaus en de verhuis naar het Poldermuseum kon starten.

300 kilo zwaar

“Beide kaders hebben een gewicht tussen de 200 en 300 kg. Daarom moest er externe hulp gezocht worden om deze opmerkelijke verhuis mee in goede banen te leiden”, zegt Frans Ysermans van het Poldermuseum. “Bij de leden van de Ware Gans Lillo werden een aantal kandidaten gevonden voor de zwaarste verhuis ooit naar het Poldermuseum. De twee tegeltableaus werden voorzichtig van de muur gehaald en één voor één in een aanhangwagen gelegd. Ook het overbrengen naar het Poldermuseum was geen gemakkelijke klus. De hobbelige kasseiweg naar Lillo kon eventueel de tegeltableaus beschadigen. Door stapsgewijs te rijden kon ook dit parcours schadevrij afgehandeld worden. Via een zijingang van het Poldermuseum werden ze dan binnen gebracht en bijna drie uur later kregen ze een permanente plaats in de bakkerij van het Poldermuseum”. Nog tot en met zondag 27 oktober op alle zon- en feestdagen, telkens van 13 uur tot 18 uur, zijn de tegeltableaus er te bekijken.