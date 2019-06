De Romeo’s bouwen feestje op Solftplaats Alfons Schryvers

25 juni 2019

In het kader van Vlaanderen Feest is er vrijdag 5 juli, om 21.15 uur op de Solftplaats in Berendrecht, een optreden van De Romeo’s. Ze brengen er, tot 22 uur, hun bekendste meezingers. Vanaf 19 uur warmt de fanfare ‘Willen is Kunnen’ het publiek al op en om 19.30 uur is het aan Roel van Bambost & Hans De Booij om iedereen in de juiste stemming te brengen. De Romeo’s zijn de kers op de verjaardagstaart voor de Vlaamse feestdag. Voor de allerjongsten staat er op de Solftplaats een springkasteel en een stand waar kinderen zich kunnen laten beschilderen met een figuurtje naar keuze. Het evenement is gratis.