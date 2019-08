De Antwerp Port Epic voor wielertoeristen Alfons Schryvers

08 augustus 2019

Zondag 1 september krijgen wielertoeristen kans om in de voetsporen te treden van beroepsrenners die de week nadien deelnemen aan de Antwerp Port Epic. Een wedstrijd op de internationale UCI-kalender. Het uitzonderlijke parcours, over kilometers onverharde- en kassiewegen, werd in 2015 uitgeroepen tot “Route of the Year”. Wie zeker wil zijn van deelname kan best vooraf inschrijven.

In 2015 besliste de Koninklijke Wielrijdersclub van Merksem om letterlijk en figuurlijk nieuwe wegen in te slaan met de Schaal Sels. Zo werden voor het eerst onverharde stroken opgenomen in het parcours. Na de spectaculaire wedstrijd in 2015 kwamen vele vragen van wielerliefhebbers of ze de route zelf ook konden rijden. Vandaar besliste de organisatie om op 21 augustus 2016, exact één week voor de profs, een toertocht in te richten. Door het succes stond ook in 2017, en 2018, de toertocht op de agenda. Zondag 1 september 2019 zal de vierde editie worden verreden. Door dit initiatief krijgen recreanten de kans om zelf het parcours te ontdekken dat door één van de meest gerenommeerde Amerikaanse wielermedia Vélo in 2015 werd uitgeroepen tot “Route of the Year”. In 2018 werd de naam van de wielerwedstrijd veranderd in Antwerp Port Epic, waardoor ook de Toertocht nu dezelfde naam krijgt.

Verschillende mogelijkheden

Voor de toertocht zijn er verschillende routes waarin de belangrijke elementen van de profwedstrijd vervat zitten: Haven, Polder, wind, onverharde stroken en kasseien. De route Polder is een tocht van 40 kilometer door de polderlandschappen van Berendrecht, Zandvliet, Stabroek en Hoevenen met de passage over de bekende onverharde wegen, en kasseistroken, die de Antwerp Port Epic beroemd hebben gemaakt. Wie de route Wind kiest, steekt de landsgrenzen over voor een tocht van 53 kilometer en zal terechtkomen op de dijken van de Brabantse Wal, waar Mathieu Van der Poel zo’n twee maanden geleden de Nederlandse titel pakte. De langste route duikt de Haven in voor een tocht van 63 kilometer, waar de deelnemers zich een weg banen langs containers en torenhoge kranen. Een combinatie van twee of drie routes is ook mogelijk. Start en aankomstplaats, van de drie routes, is aan café de Sportduif, Solftplaats 6 te Berendrecht. Hier hebben de inschrijvingen plaats en worden drankmogelijkheid voorzien. Parkeren kan op een nabijgelegen weiland in de Oude Papenstraat. Inschrijven kan tussen 7.30 en 10.30 uur. Onderweg zijn er bevoorradingen voorzien en is er ook medische hulp aanwezig. Deelnemen aan de toertocht kost 10 euro, cash te betalen bij inschrijving. Vooraf inschrijven is mogelijk op toertocht@schaalsels.be.