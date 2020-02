Cafetaria van sporthal De Polder zoekt nieuwe uitbater AMK

17 februari 2020

11u29 0 Berendrecht-Zandvliet-Lillo Sporthal De Polder in Berendrecht zoekt een nieuwe uitbater voor de cafetaria, en dat voor een periode van negen jaar.

AG VESPA zoekt in opdracht van stad Antwerpen een nieuwe uitbater voor de cafetaria van sporthal De Polder in Berendrecht. De nieuwe concessieovereenkomst zal ingaan op 1 mei 2020 voor een duur van 9 jaar. De toekomstige concessiehouder is verplicht om de cafetaria zelf uit te baten.

“De sporthal werd gebouwd in 2011 en zowel het sport- als het horecagedeelte is in uitstekende staat”, klinkt het. “In sporthal De Polder kan je terecht voor een divers sportaanbod: badminton, baseball, basketbal, handbal, korfbal, tennis, turnen, volleybal en zaalvoetbal.”

De cafetaria is 196 vierkante meter groot, met een keuken, berging, technische ruimte, sanitair en buitenterras. De jaarlijkse minimumvergoeding is 22.200 euro (excl. 21 % btw). Een bod uitbrengen kan tot vrijdag 27 maart om 14 uur.

Meer info op www.agvespa.be.