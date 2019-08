Café Zeven Saeligheden in Lillo over te nemen... wegens té veel klanten Gepensioneerde Mil Boriau kan toevloed van waterbus niet meer aan Alfons Schryvers

08 augustus 2019

11u47 0 Berendrecht-Zandvliet-Lillo Mil Boriau en zijn vrouw Ria, uitbaters van het café In de Zeven Saeligheden in de Tolhuisstraat in Lillo, werken zich dagelijks in het zweet. De reden? Elk half uur zet de waterbus er honderden passagiers aan wal zet. “Dit groeit boven mijn hoofd. Ik zoek noodgedwongen een overnemer”, zegt Mil.

Na de recente sluiting van Het Landshuis op de Havenmarkt telt Lillo nog slechts drie horecazaken; ’t Pleintje, eveneens op de Havenmarkt, Lauwke van ’t Licht in de Stroomstraat en café In de Zeven Saeligheden aan de Tolhuisstraat. Alle zaken moesten het vroeger vooral hebben van vaste klanten en dagjesmensen in het weekend. Bij slecht weer was het geen uitzondering dat er nauwelijks beweging was in Lillo.

Mil Boriau woont al tientallen jaren in Lillo enkele meters van zijn café. “Zelf ben ik al gepensioneerd maar mijn echtgenote moet nog enkele jaren werken. Daarom zocht ik een bezigheid om onder de mensen te blijven. Toen het café over te nemen stond, heb ik niet getwijfeld. Dat moest mijn rustige bezigheid voor de komende jaren worden. In het begin was dat ook zo. Er was tijd genoeg om een babbeltje te doen met de klanten en hen informatie over Lillo te verstrekken. Toen op 1 juli de waterbus begon te varen vielen we achterover van de belangstelling.”

Kleine keuken

De eerste vaardag van de waterbus, tussen Antwerpen Steenplein en Lillo, was Mil totaal verstomd over het aantal dagjesmensen dat naar Lillo kwam, maar hij dacht dat het wel zou overwaaien. “Iedereen wil immers nieuwe dingen uitproberen maar de toevloed bleef aanhouden. Toen we, tijdens de sluitingsdag van andere zaken, als enige horecazaak van Lillo open waren hadden we meer dan honderd klanten op het middaguur. Veel van hen wilden een stukje eten en ondertussen bleven elk half uur nieuwe klanten toestromen. Toen werd het duidelijk dat we het niet meer konden bolwerken.”

Uur wachten

“We hebben slechts een kleine keuken, van drie bij drie meter, goed om twintig klanten eten te geven maar geen honderd per half uur. Zelfs met een beperkte kaart zoals haring, spaghetti, croque-monsieurs en soep lukte het ons niet om alle klanten te bedienen. De wachttijden liepen op tot bijna een uur. Dagelijks werken van ’s morgens 8 uur en ’s avonds om 22 uur nog staan afwassen is niet meer vol te houden. Bovendien zie ik het niet zitten om, in navolging van andere zaken in Lillo, personeel aan te werven. Daarom heb ik, in overleg met mijn vrouw, beslist dat het café over te nemen is. Het is de enige oplossing om opnieuw van een rustige dag te kunnen genieten.”

50.000 passagiers per maand

Volgens Mil laat niets vermoeden dat de toevloed van dagjesmensen, zeker in het weekend, zal stoppen. “Ik heb de passagierscijfers van de waterbus bekeken en die spreken boekdelen. Op de trajecten Hemiksem-Antwerpen en Antwerpen-Lillo, zijn dat tussen 45.000 en 50.000 opstappers per maand en 5.500 opstappers per weekenddag.”