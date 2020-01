Bib Viswater dit voorjaar decor voor 5 lezingen AMK

27 januari 2020

12u20 0 Berendrecht-Zandvliet-Lillo Dit voorjaar kan je weer komen luisteren naar vijf inspirerende lezingen in bibliotheek Viswater in Berendrecht. Experten van dienst zijn Wim Slabbinck, Nele Van den Broeck, Frank Van Laeken, Zaki en Sofie Schippers.

De Gentse seksuoloog Wim Slabbinck mag op 13 februari de spits afbijten in bib Viswater. Hij geeft er een lezing over ‘Waarom mannen geen seksboeken kopen’. Op 12 maart is Nele Van den Broeck aan de beurt, met haar lezing ‘Halfvolwassen’. De schrijfster, muzikant, theatermaker, columnist en presentator op radio en TV geeft haar relaas van haar omzwervingen naar Engeland en Zweden.

Op 9 april doet sportjournalist Frank Van Laeken uit de doeken hoe verziekt het internationale voetbal is en wie achter de schermen aan de touwtjes trekt in zijn lezing ‘Propere voeten in het voetbal’. Zaki zal op 14 mei een lezing geven over zijn passie voor muziek (met natuurlijk veel muziekfragmenten), en op 11 juni komt Sofie Schippers naar Viswater met haar lezing ‘Proficiat met je burn-out’.

De lezingen kosten 8 euro, en 26 euro voor ze alle vijf. Meer info op www.vrijetijdscentrumdeschelde.be