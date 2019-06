Bewoners willen geen politieke bemoeienis voor geplande bouwplannen “Alles is tussen ons en de bouwpromotor al meermaals grondig besproken” Alfons Schryvers

Bewoners die protesteren tegen toekomstige bouwplannen is niet nieuw. In Berendrecht gebeurd echter het tegenovergestelde. Na overleg, tussen de buurt en de promotor, konden buurtbewoners zich vinden met de plannen maar nu komt de politiek op de proppen. “Men wil een politiek spelletje spelen boven onze hoofden. Wij willen geen aanpassingen meer van de plannen” zegt buurtbewoonster Carina Stark.

De districtsraad is bevoegd om te adviseren over alle aangelegenheden van ruimtelijke ordening, die het district aanbelangen. Dat moet het ook doen over de plannen van projectontwikkelaar N.V. Steen Vastgoed. Die wil starten met het bouwen, en verbouwen, van woningen en appartementen en de ontwikkeling van de gronden, aan de Sint Jan Baptiststraat 6, inclusief het binnengebied grenzend aan de tuin van woningen in de Dorp- en de Weverstraat te Berendrecht. Tijdens de komende districtsraad wil oppositieraadslid Karel Hendrickx (PRO2040) een motie laten goedkeuren die de ontwerper extra voorwaarden oplegt. “Beweren dat er verschillende bezwaarschriften zijn is een grove leugen. Vanuit de 32 omwonenden zijn er 3 bezwaarschriften ingediend en die kunnen perfect opgelost worden” zegt Carina Stark uit de Sint Jan Baptiststraat 2. “Waarom er vanuit de oppositie niet eerst met ons contact is opgenomen is onbegrijpelijk. Wij hadden al driemaal een goed overleg met de bouwpromotor en telkens werd rekening gehouden met onze opmerkingen. Zo zal de bouwhoogte beperkt blijven. Er komen immers enkel woningen met een verdieping aangevuld met een schuin dak. Nu de sfeer tussen de buurt en de bouwpromotor laten verpesten door politiek getouwtrek is onaanvaardbaar”

Dorpsvernieuwing

Voor Carina Stark is er, dankzij de inbreng van buurtbewoners, bij het project zelfs ruimte voorzien om een pleintje aan te leggen. “Iedereen is tegen het opofferen van de nog resterende open ruimte maar tegelijkertijd is men ook tegen een project van dorpsvernieuwing. Het toekomst project zal volledig gerealiseerd worden binnen de woonzone. Dat de parkeerdruk zal toenemen is eveneens van de pot gerukt. Binnen het projectgebied zijn voldoende parkeerplaatsen en enkele stappen verder is er de grote publieke parking aan de kerk”. Districtsburgemeester Carl Geeraerts (N-VA) is op de hoogte van de plannen en de op komst zijnde motie op de districtsraad. “Het is niet echt zo’n grootschalig project. Bovendien zijn er op het district nog nooit klachten toegekomen. Een van de bezwaren gaat uit van een buurtbewoner die beweert inkijk te hebben. Nochtans staan bij hem hoge bomen in zijn tuin en is inkijken dus onmogelijk. Ik wacht op het verloop van de districtsraad maar ben tegelijkertijd blij dat bewoners zelf initiatief hebben genomen om met de projectontwikkelaar meermaals rond de tafel te gaan zitten. Dat initiatief heeft een goede invloed op het wederzijds vertrouwen dat ik niet wil schenden”.