Bestuurder kijkt zo diep in het glas dat hij rijbewijs onmiddellijk voor vijftien dagen kwijt is Sander Bral

17 november 2019

16u32 0

Aan de Steenovenstraat in Berendrecht was er vrijdag een actie Noorderlicht van de lokale politie. Die actie is er tegen diefstallen in woningen, verkeersoverlast en algemene overlast. Zo’n 83 personen en 67 voertuigen werden gecontroleerd. De politie trok één rijbewijs in voor vijftien dagen omdat de bestuurder veel te diep in het glas gekeken had. Een andere bestuurder kreeg een rijverbod van zes uur omdat hij ook te veel alcohol op had.