Berendrechtbrug maandenlang defect Alfons Schryvers

19 december 2019

Mogelijk als gevolg van een aanvaring is de Berendrechtbrug op de Scheldelaan, aan het Sluizencomplex in de Antwerpse havengebied, maandenlang buiten gebruik. De brug ligt over de oostelijke kant van de Berendrecht- en Zandvlietsluis. In dit gedeelte van het havengebied zijn heel wat containerterminals met het bijhorende vrachtverkeer. Door het defect aan de oostelijke brug kan het auto- en vrachtverkeer de brug niet meer gebruiken. Als tegelijkertijd ook de andere brug over het sluizencomplex open staat, om scheepvaartverkeer naar het Kanaaldok mogelijk te maken, staat alle verkeer er minstens een kwartier volledig stil. Daarom vraagt het Havenbedrijf verkeer, met bestemming ten noorden van het sluizencomplex, best de A12 neemt tot afrit 11 Zandvliet. Verkeer met bestemming ten zuiden van het sluizencomplex kan best via de R2, afrit Lillo, zo naar de Scheldelaan.