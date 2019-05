Berendrecht Sport neemt nieuw voetbalveld in gebruik Alfons Schryvers

27 mei 2019



Met een wedstrijd voor de jeugd is aan de Zandweg in Berendrecht, tussen de stedelijke sporthal De Polder en de terreinen van tennisclub TC Raffic, het nieuwe kunstgrasveld van voetbalclub KFC Berendrecht officieel in gebruik genomen. Eind september vorig jaar werd de eerste spade er in de grond gestoken. De kosten voor de aanleg van het kunstgrasveld werden gedragen door Sporting A met de steun van het district en de club zelf. Eigenlijk was het kunstgrasveld bestemd voor een voetbalclub op de Antwerpse linkeroever, maar toen deze club failliet ging, ging de aanbesteding uit naar Berendrecht. Districtsburgemeester Carl Geeraerts (N-VA) is fier op de realisatie. Hij wees op het feit dat het RUP Zandweg ondertussen opgewaardeerd is met een sporthal, speeltuin, tennisveld en nu het kunstgrasveld. Eerst was het de bedoeling om het kunstgrasveld op het B-terrein aan te leggen, maar dat bleek te klein. Voor het nieuwe terrein moest de tennisclub een stuk achteruit. De voetbalclub Berendrecht Sport viert dit jaar zijn 90-jarig bestaan.