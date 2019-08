Antwerpse droge ringworst van Slager Wannes: “Hoe droog is een droge worst? Dat kiest de klant zelf” HLN kiest Hét Streekproduct 2019 Redactie

31 augustus 2019

07u01 0 Berendrecht-Zandvliet-Lillo Slager Wannes, alias Johan, De La Court in Zandvliet zit al bijna negentien jaar in het vak en maakt al even lang Antwerpse droge ringworst. Ook Wannes’ voorganger, die meer dan dertig jaar eigenaar van de slagerij was, produceerde van in het begin de droge worstjes. Slager Wannes is nog een van de weinigen die de authentieke droge ringworsten maakt. “Ik denk dat er nog wel andere slagers zijn die droge ringworst maken, maar dat zullen er niet al te veel zijn.”

Wat maakt een Antwerpse droge ringworst beter dan een niet-Antwerpse droge ringworst? “Het feit dat we ze nog zelf maken”, knipoogt Wannes. “De meeste worsten in supermarkten zijn fabrieksmateriaal. Daar wordt een heleboel aan toegevoegd voor de bewaring en de kleur en dat heeft natuurlijk nog weinig met een ambachtelijk product te maken. Je moet er ook wat routine in krijgen en ringworsten zijn moeilijker te maken dan rechte worsten. Ik denk niet dat er nog veel slagers zijn die er de moeite willen in steken.”

De meeste worsten in supermarkten zijn fabrieksmateriaal. Daar wordt een heleboel aan toegevoegd voor de bewaring en de kleur en dat heeft natuurlijk nog weinig met een ambachtelijk product te maken Wannes De La Court

Maar dat ambachtelijk product wordt duidelijk wel gesmaakt en niet alleen door Zandvlietenaars. “Sinds ons product tot streekproduct erkend is, komen wel eens mensen van Merksem, Schoten of zelfs nog verder naar hier, speciaal voor onze ringworst. Maar Zandvliet is natuurlijk een klein dorp, dus 95 procent van onze klanten zijn lokale inwoners.”

Natte droge worst

Antwerpse droge ringworstjes zijn worsten van honderd procent varkensvlees. Slager Wannes kiest de juiste verhouding vet en mager vlees, dat grof wordt gemalen. Daarna voegt De La Court er kruiden bij, waaronder de basiskruiden, zoals peper, zout en nootmuskaat. De ringen worden dan gevuld tot worstjes van ongeveer tweehonderd gram en opgehangen om te drogen.

Soms verkopen we zodanig veel worsten dat ze zelfs niet de kans krijgen om heel droog te worden Wannes De La Court

Maar hoe droog is een droge worst? “Dat kiest de klant zelf”, legt Wannes uit. “Sommige mensen hebben liever dat de worst nog redelijk vers is, een ‘natte droge worst’, dus. Soms verkopen we zodanig veel worsten dat ze zelfs niet de kans krijgen om heel droog te worden, worsten die maandag gemaakt worden en dinsdag al in de winkel liggen. Natuurlijk kan de klant de worst thuis nog wat verder laten drogen. Ideale droge worsten hebben vier tot vijf dagen nodig om te drogen. Maar dat hoeft voor sommige klanten dus niet.”

Het Laatste Nieuws gaat in samenwerking met Vlam op zoek naar het Beste Streekproduct van Vlaanderen. Een streekproduct wordt ambachtelijk vervaardigd, in de eigen streek, met een traditie van minimum 25 jaar en… geniet natuurlijk bekendheid bij het publiek. Stemmen op jouw favoriete streekproduct kan via de HLN app. Download gratis de nieuwe HLN-app op iOS of Android, ontdek alle streekproducten die meedingen naar de titel Het Streekproduct 2019 bij In De Buurt en stem op jouw favoriet. Alle informatie over onze wedstrijd vind je op www.hln.be/streekproduct.