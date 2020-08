Afgelaste zomerkermis in Berendrecht krijgt alternatief AMK

31 augustus 2020

15u31 0 Berendrecht-Zandvliet-Lillo De jaarlijkse zomerkermis op de Solftplaats in Berendrecht, die normaal van 29 augustus tot 1 september zou plaatsvinden, ging dit jaar niet door. Het district bekijkt een alternatief om de Berendrechtse zomerfoor naar dit najaar te verplaatsen.

De jaarlijkse zomerfoor is al jarenlang een traditie in Berendrecht, samen met de stratenloop en de Grote Prijs Jos Van Nelekes. Die activiteiten werden door de aanblijvende maatregelen geannuleerd, net als het gansrijden, dat door het coronavirus werd uitgesteld naar eind augustus.

Maar uitstel is geen afstel: het district zal de mogelijkheden met de foorkramers bekijken om in het najaar een alternatief voor de Berendrechtse zomerfoor te voorzien. Hierdoor kunnen de foorkramers toch nog terecht in het district en genieten de kinderen van een leuke kermis.