Zolderkamer volledig verloren na brand in rijwoning Sander Bral

04 september 2020

09u45 0 Berchem In de Berchemse Saffierstraat is in de nacht van donderdag op vrijdag brand uitgebroken op de zolderverdieping van een rijwoning. De vlammen sloegen over op het dak en de volledige zolder brandde uit. Er vielen geen gewonden maar de bewoners moesten de nacht wel elders doorbrengen.

De brandweer snelde zich donderdagnacht rond half twee naar een rijwoning in de Saffierstraat in Berchem. Daar was om een nog onbekende reden brand uitgebroken op de zolder. Die brandde volledig uit en het vuur sloeg ook over op het dak van de woning. De brandweer kon ervoor zorgen dat de aanpalende panden gevrijwaard bleven.

Niemand raakte gewond maar door de brand en de interventie was er wel veel roet- en waterschade. De bewoners moesten de nacht elders doorbrengen maar zouden snel kunnen terugkeren naar het pand. “Onze diensten hebben na het blussen het dak opnieuw dicht gelegd”, zegt brandweerwoordvoerder Jasmien O.