Zelfde pand, zelfde uitbater en toch gloednieuw restaurant: Joyau opent deuren in Berchem David Acke

24 oktober 2019

17u05 0 Berchem Berchem heeft er een nieuwe culinaire hotspot bij. In de Molenstraat opende Joyau begin oktober de deuren. Wie er wel eens passeerde, zal het pand van de vroegere Sensunik herkennen. Gastvrouw is nog steeds Sophie Raemdonck, haar passie voor eten is ook gebleven maar het concept is veranderd. “Vanaf nu zijn wij een klassiek restaurant met oog voor lekker eten, warmte en gezelligheid.”

Dezelfde olijke uitbaatster, hetzelfde pand, dezelfde kok, een iet of wat ander interieur en toch is het correct als we spreken over een gloednieuw restaurant. Dat is in één zin samengevat de metamorfose die het voormalige restaurant Sensunik in de Molenstraat in Berchem onderging. Vanaf nu heet het restaurant van Sophie Raemdonck dan ook Joyau, verwijzend naar de verborgen parel die het restaurant is.

De focus ligt sinds twee weken op dat van een klassiek restaurant met een verse keuken en seizoensgebonden ingrediënten. “We richten ons vanaf nu volledig op het gelijkvloers waar we een vijftigtal mensen kunnen zetten”, vertelt Sophie. Vroeger had je er nog twee verdiepingen bovenop. “De eerste verdieping hebben we omgebouwd tot een private dining concept. Hier kunnen we groepen ontvangen van 8 tot 50 mensen die een vooraf besproken menu voorgeschoteld krijgen. Ideaal voor familiefeesten of vriendengroepen.”

Lekker eten maakt gelukkig, dat is gewoon zo. Serveer daarbij een heerlijk glas wijn en je hebt een geweldige avond. Dat is wat we met Joyau doen Sophie Raemdonck

Wie het restaurant voordien kende, vraagt zich misschien af wat er met de grote kinderspeelzolder is gebeurd. Die is er nog maar dat is niet meer de focus van het restaurant. Integendeel. “We zijn een klassiek restaurant waar we de beste gerechten met heerlijke wijnen willen serveren voor iedereen. Kinderen tussen zes en twaalf kunnen wel nog terecht bij Joyau Junior. Daar krijgen ze voor 27 euro eten en drinken én opvang,” aldus Sophie.

Belgische topwijn

Wie Sophie kent, weet dat lekker eten een heel belangrijke factor is in haar leven en dat wil ze nog steeds haar gasten voorschotelen. “Lekker eten maakt gelukkig, dat is gewoon zo. Serveer daarbij een heerlijk glas wijn en je hebt een geweldige avond. Dat is wat we met Joyau doen. Bovendien hebben we onze wijnkaart aangevuld met de Belgische topwijn Clos d’Opleeuw die je bijna alleen in sterrenzaken kan verkrijgen.” Als de gastvrouw over haar keuken praat, krijg je instant honger. Terwijl ze de menukaart overloopt, klinken de smaakvolle “mmm’s” in het rond. Vooral de carpaccio sint-jakobsvruchten met tartaar van sneeuwkrab als voorgerecht zou een enorme aanrader zijn. “Mijn mama bracht me net naar het restaurant en vroeg me fluisterend of ze een bordje kon krijgen”, lacht Sophie.

Naast gerechten à la carte als Noordzeetong, stoverij van varkenswangen, kabeljauwfilet en een klassiek koninginnenhapje, is er ook een maandmenu. “In de week krijg je een driegangenmenu voor 45 euro, in het weekend doen we er nog een extra gerecht bij en heb je een viergangenmenu voor 55 euro. We hebben daarbij ook gedacht aan de vegetariërs. Voor hen hebben we ook een drie- en viergangenmenu volledig vegetarisch. Dat zie je echt niet zo vaak.”

Joyau open van woensdag tot en met zondag. Reserveren en info via www.joyau.be of 03 216 00 66.