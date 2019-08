Wrevel tussen Berchem Sport en stadsbestuur door stadionperikelen BJS

28 augustus 2019

17u42 0 Berchem De perikelen rond de tribunes in het stadion van Berchem Sport zorgen voor wrevel tussen de Antwerpse traditieclub en het stadsbestuur. Omdat de keuring nog moet plaatsvinden, speelt de club haar eerste match noodgedwongen op verplaatsing. “Berchem Sport heeft zich niet correct voorbereid op de start van het seizoen”, vindt de stad.

Berchem Sport kan de competitie niet in eigen stadion beginnen en speelt haar eerste match tegen RC Hades Hasselt op 1 september in het Jef Mermansstadion in Merksem. Reden voor het uitwijken? De twee voorlopige zittribunes, die op 30 augustus worden opgeleverd, kunnen pas op 4 september gekeurd worden. De werken aan de nieuwe staantribune werden op 23 augustus afgerond. De keuring gebeurde vandaag.

Berchem Sport haalde dinsdag in een perscommuniqué fel uit naar het Antwerpse stadsbestuur. “De stad heeft, zoals we hadden gevreesd, eens te meer geen woord gehouden. Het kabinet van de schepen voor Sport had begin mei gezegd dat we in augustus oefen- en bekerwedstrijden zouden kunnen spelen. De werkelijkheid is anders.”

Leugens

Het kabinet van schepen Ludo Van Campenhout (N-VA) dient Berchem Sport nu van antwoord. Het betreurt dat de club “de waarheid niet spreekt”. “Een eerder geplande keuring (van de zittribunes, red.) werd op aangeven van de club verplaatst omdat ze ervan uitgingen dat de wedstrijd zou gewisseld of uitgesteld kunnen worden.”

Volgens het kabinet heeft Berchem Sport (te) lang gehoopt dat de uit- en thuiswedstrijd tegen Hades kon verwisseld worden of dat de wedstrijd kon uitgesteld worden naar een latere datum. “De bondsreglementen laten dit echter niet toe. De club heeft hierdoor nagelaten zich correct voor te bereiden op de start van het seizoen en rekende op de stad om te verklaren dat er sprake was van overmacht en dat er geen alternatieve oplossing voorhanden was. De correct verlopen planning van de werken en het feit dat de eerste wedstrijd effectief in Merksem gespeeld wordt, bewijzen echter het tegendeel.”