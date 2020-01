Winters openingsfeest op vernieuwd Florent Cootmansplein in Berchem BJS

22 januari 2020

10u49 0 Berchem De heraanleg van het Florent Cootmansplein en omgeving in Berchem is na anderhalf jaar afgerond. Er is nu meer groen, meer parkeerruimte en een veiligere verkeerscirculatie die sluipverkeer tegengaat.

Een vijftigtal buurtbewoners uit de straten rond het Florent Cootmansplein in Berchem kwamen gisteren naar het vernieuwde plein voor een openingsfeestje. Onder het genot van een warm drankje vierden ze de grondige vernieuwing van het publieke domein in deze buurt tussen de Roderveldlaan en de Saffierstraat.

Ruim anderhalf jaar werd er gewerkt in de straten rond het plein. De buurt kreeg een ware metamorfose: van de Arbeidersstraat tot het Florent Cootmansplein, met daartussen de Woningenstraat, Groenenhoekstraat, Lambert Briesstraat en Spoorwegstraat. Dit project van het district Berchem bracht de buurt meer groen, meer parkeerruimte en een veiligere verkeerscirculatie doorheen het gebied, die bovendien het sluipverkeer tegengaat. In de Arbeidersstraat kwamen er fietspaden en de straten werden geasfalteerd. Water-link verving in samenwerking met Aquafin de riolering.

“Een comfortabele rijweg voor alle weggebruikers, maatregelen tegen sluipverkeer door een andere circulatie, rond de 30 extra parkeerplaatsen en een honderdtal nieuwe bomen deden de buurt geweldig opleven”, vat districtsschepen voor publiek domein Bruno De Saegher het project samen. Als kers op de taart werd het Florent Cootmansplein de laatste maanden ingericht als een groen en autoluw woonerf. Een wadi centraal op het groene plein beschermt de buurt tegen wateroverlast. Een wadi is een laagte waarin het regenwater uit de buurt zich kan verzamelen en in de bodem kan infiltreren. Voor de jongste buurtbewoners komt er in het voorjaar nog een nieuw speelterrein.