Weg met al die verpakkingen: Laura opent ‘low waste shop’ Minimal in Berchem Annelin Marien

20 februari 2020

14u55 0 Berchem Herbruikbare watjes, oorstaafjes, rietjes of servetten, maar ook duurzame kledij, shampoo en zelfs herbruikbaar maandverband: Laura Peeters (29) opent zaterdag haar ‘low waste shop’ Minimal in de Statiestraat in Berchem, en gaat zo haar passie achterna. “Minimalistischer leven is makkelijker dan je denkt”

Zaterdag, 16 uur, wordt een belangrijk moment voor de Berchemse Laura Peeters, want dan vindt de officiële opening plaats van haar nieuwe ‘low waste shop’ Minimal. Het is de eerste winkel van dat slag in de categorie ‘non-food’ in Antwerpen, en daarmee gaat Laura haar passie achterna.

The Package Free Shop in New York is mijn grote voorbeeld, eigenares Lauren Singer vult met het afval dat ze op één jaar tijd produceert slechts een klein glazen bokaaltje Laura Peeters

“Ik ben nu zelf ongeveer vier jaar bezig met een ecologischere levensstijl”, aldus Laura. “Het begint klein: je wordt vegetarisch, je maakt je kleerkast kleiner, en stap per stap krijg je meer energie om verder te gaan in dat verhaal. Na een paar jaar zag ik hoe weinig afval ik nog creëerde en hoe weinig kleren of andere dagelijkse producten in plastic je eigenlijk nodig hebt, en werd het mijn passie om steeds minder te verbruiken.”

Menstruatiecups

Laura was altijd al ondernemend, ze wilde vroeger graag een koffiebarretje starten. Je kan bij Minimal ook een duurzaam drankje komen nuttigen, maar de focus ligt wel op ecologische ‘low waste’ producten voor keuken, huishouden, badkamer en slaapkamer. Je kan er bijvoorbeeld tandpastatabletten, duurzame unisexkledij, menstruatiecups en herbruikbare watjes of oorstaafjes kopen.

“De producten die ik verkoop vind je meestal online, en dat botste met mijn visie, want pakketjes laten leveren is helemaal niet zo ecologisch. Alle producten bij Minimal zijn duurzaam geproduceerd, verpakt en getransporteerd. De voornaamste reden waarom ik deze winkel uit de grond stamp, is dan ook het milieu. Ik geloof erin dat je als mens het verschil kan maken, elk klein gebaar helpt.”

Ik geloof erin dat je als mens het verschil kan maken, elk klein gebaar helpt. Laura Peeters

Leerkracht wiskunde

Laura zal de shop combineren met haar job als leerkracht wiskunde en techniek in het secundair onderwijs. “Dat wordt pittig, maar de winkel is echt een droom van mij. The Package Free Shop in New York is mijn grote voorbeeld, eigenares Lauren Singer vult met het afval dat ze op één jaar tijd produceert slechts een klein glazen bokaaltje. Dat inspireert me, hoewel ik het bij Minimal iets laagdrempeliger aanpak. Ik merk ook in mijn omgeving dat veel mensen niet weten hoe ze eraan moeten beginnen, en als ik dan praat over herbruikbare watjes, kijken ze raar op. Ik wil mensen die er nog niets over weten de mogelijkheid geven deze levensstijl te leren kennen, en ik wil degenen die er wel al mee bezig zijn de kans geven om zulke producten in een fysieke winkel te kunnen kopen.”

Je vindt Minimal in de Statiestraat 115 in Berchem, openingsuren zijn woensdag tot zaterdag 11h-18h30 en zondag 12h-17h.