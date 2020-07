Weer steekpartij in Berchem: man in hals geraakt Patrick Lefelon

25 juli 2020

18u58 14 Berchem In de buurt van de Driekoningenstraat in Berchem is vanmiddag een 43-jarige man neergestoken. In een tumult met een andere man liep hij een messteek in zijn hals op. Hij is zwaar gewond naar het Universitair Ziekenhuis in Edegem gebracht.

Politiewoordvoerder Sven Lommaert: “Rond 17 uur kwamen verschillende oproepen binnen over een zware vechtpartij in de Driekoningenstraat. Een achttal mensen zouden daar met mekaar in de clinch zijn gegaan. Toen onze ploegen aankwamen, bleek het incident zich te beperken tot twee mannen waarvan één ernstig gewond is geraakt. De politie heeft de omgeving van de Baron De Caterstraat/Driekoningenstraat afgezet. Wij vragen ook iedereen uit die buurt weg te blijven.”

De messentrekker is nog op de vlucht. De politie kamt de omgeving uit.

Vrouw beledigd

Vrijdagavond kwam het in de Statiestraat ook al tot een steekpartij tussen twee mannen uit Sri Lanka. Iemand zou een ongepaste opmerking over een vrouw hebben gemaakt waarna een andere man een mes trok. De twee mannen raakten licht gewond. De man met het mes is zaterdag voor de onderzoeksrechter geleid.