Wagen met kartonnen (!) nummerplaat uit het verkeer gehaald Sander Bral

04 juli 2020

13u51 0

Een patrouille van de mobiele eenheid kwam vrijdagavond een voertuig op het spoor na een melding van een slimme ANPR-camera. De nummerplaat van het voertuig stond geseind als gestolen. Het voertuig werd aangetroffen in de Cogels-Osylei en de bestuurder werd gecontroleerd. De nummerplaat was inderdaad opgegeven als verloren en was door de bestuurder vervangen door een kartonnen (!) exemplaar.

De man zelf bleek veroordeeld tot een rijverbod. Hij dient eerst zijn theoretisch rijexamen opnieuw af te leggen alvorens hij opnieuw mag rijden. Aangezien de nummerplaat geschrapt was, is het voertuig ook niet geldig ingeschreven. In opdracht van het parket werd het voertuig getakeld tot de man opnieuw een geldig rijbewijs kan voorleggen.