Vrouw wordt aangevallen door agressieve kat in Berchem CVDP

29 mei 2020

20u34 0 Berchem Een vrouw werd op 17 mei aangevallen door een grijze kat in de Pieter de Coninckstraat in Berchem. Dat staat te lezen in een Facebookbericht dat circuleert. Het slachtoffer hield er ernstige krab- en bijtletsels over en zoekt naar mensen die gelijkaardige ervaringen hebben met het dier.

Het zou gaan om een kleine blauwgrijze kat met langharig haar die bij zijn baasje woont in de Pieter de Coninckstraat dichtbij de rotonde met de kruising van de Lesclusestraat. De kat viel de dame aan zonder aanleiding tijdens een wandeling met haar hond.

“De kat sprong vanachter op mijn benen waardoor ik vooruit op de grond viel”, staat te lezen in een bericht in de Facebookgroep van Berchem. “De kat besprong me meerdere keren en viel me meermaals aan. Omdat ik een vest droeg die mijn armen bedekten, kon ik het dier van me wegduwen. Ik liep weg maar de kat volgde me en spong nog een paar keer op mij. De aanval stopte pas toen ik mijn huis binnen liep.”

Het slachtoffer hield heel wat verwondingen over aan de aanval en moest nadien naar de spoed wegens een infectie van de wonden. “Ik wil iedereen die met honden gaat wandelen waarschuwen om alert te zijn, want de eigenaar van de kat laat hem nog steeds op onregelmatige tijdstippen buiten.”

Het slachtoffer deed voorlopig geen aangifte bij de politie.