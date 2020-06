Vrouw vindt granaat in opgekochte bezittingen van overleden militair, Dovo komt springtuig ophalen Sander Bral

16u27 0 Berchem Ontmijningsdienst Dovo is maandagmiddag een oude granaat komen ophalen bij een woning in de Berchemse Lodewijk van Berckenlaan. Een dame trof ze aan in de garagebox van een overleden militair en verwittigde de politie. Er werd even een perimeter ingesteld maar de situatie was nooit gevaarlijk.

De vrouw die de politie verwittigde, houdt zich bezig met het opkopen van garageboxen waarvan de huur al lang niet meer is betaald of van overleden mensen in de hoop dat daar waardevolle, vergeten spullen inzitten zoals in realityshows op televisie zoals ‘Auction Hunters’ of ‘Storage Wars’. Zo stootte ze maandag op een doos bezittingen toe voordien toebehoorden aan een overleden militair.

“Daarin trof ze een granaat aan”, bevestigt Willem Migom van de lokale politie. “Ze nam die in eerste instantie gewoon mee naar huis maar besliste dan toch om de politie te verwittigen. Onze diensten kwamen ter plaatse en legden de granaat in een leeg dienstvoertuig in afwachting van Dovo. Zodat in het onwaarschijnlijke geval er toch iets met de granaat zou gebeuren, de woning van de melder niet in gevaar zou komen. Er werd ook een kleine perimeter ingesteld maar de situatie was nooit gevaarlijk”, benadrukt Migom.