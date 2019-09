Vrouw (28) onder invloed vliegt overkop na crash tegen betonnen jersey Sander Bral

06 september 2019

Een personenwagen van het merk Fiat 500 belandde rond 02.00 uur in de nacht van donderdag op vrijdag op zijn dak na een aanrijding op de Grotesteenweg in Berchem. De wagen raakte aan een oversteekplaats voor voetgangers enkele betonnen jerseys of veiligheidsboordstenen die de rijbaan versmallen, waardoor de 28-jarige bestuurster uit Antwerpen in haar hachelijke positie belandde. De jonge vrouw werd voor verzorging van lichte verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Omdat ze positief blies, werd haar rijbewijs onmiddellijk voor vijftien dagen ingetrokken. De brandweer kwam ter plaatse om de rijbaan op te kuisen en de jerseys terug op hun oorspronkelijke plaats te zetten.