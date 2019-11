Exclusief voor abonnees Voetballertjes Berchem Sport mogen voortaan kiezen of ze naakt douchen Redactie

29 november 2019

De jeugdspelers van Berchem Sport hoeven niet verplicht naakt te douchen, zo is beslist. De club kwam twee weken geleden in een mediastorm terecht nadat een jeugdcoach het systeem had aangeklaagd. Spelers die enkel in zwembroek wilden douchen, mochten immers ook niet meer met de groep meetrainen. Na een "afkoelingsperiode" is nu beslist dat er vrije keuze geldt voor het douchen, al zeker tot het einde van dit seizoen. Voorts heeft Mohamed Achahbar, de bewuste jeugdcoach, aangekondigd een stap opzij te zetten. "Ik ben blij dat naakt douchen niet meer verplicht is. Dat is het belangrijkste. Dit seizoen ga ik niet meer coachen. Zo heb ik meer tijd voor mijn zonen (die ook bij Berchem voetballen, red.)."

