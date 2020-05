Vijf jaar cel voor man die zwakbegaafde vriendin opsloot en verkrachtte BJS

27 mei 2020

08u54 0 Berchem De correctionele rechtbank van Antwerpen heeft Mohamed D. (29) uit Berchem veroordeeld tot vijf jaar cel omdat hij zijn minderbegaafde ex-vriendin (18) twee weken had opgesloten. Hij had haar in die periode bedreigd, geslagen en verkracht. De man gaf de slagen toe, maar ontkende de rest.

Het slachtoffer werd op 14 maart 2019 naar het AZ Monica gebracht. Ze had twee blauwe ogen, kneuzingen over haar hele lichaam en een diepe snijwonde in haar rechterbil. Er waren ook plukken haar uitgetrokken. De jonge vrouw verklaarde dat haar ex-vriend haar twee weken had opgesloten in zijn appartement.

Geslagen en bedreigd

Ze had Mohamed D. vier maanden eerder leren kennen op de tram. In januari 2019 zette ze een punt achter hun relatie omdat hij altijd kwaad werd en haar soms klappen gaf. Eind februari ging ze haar spullen bij hem ophalen en begon hij haar te bedreigen. De beklaagde gooide een glas in haar richting en sleurde haar bij de haren over de grond. Hij sloeg haar ook met een plastic stok over haar hele lichaam. Mohamed D. heeft haar vervolgens twee weken vastgehouden. Het slachtoffer werd meermaals per dag tot hardhandige seks gedwongen. Hij dreigde ermee haar gehandicapt te maken voor de rest van haar leven als ze durfde te vertrekken. Als hij naar de winkel of naar zijn ouders ging, deed hij de voordeur op slot. De beklaagde had ook haar gsm afgenomen. Ze moest onder bedreiging met een zwaard naar haar ouders bellen om te zeggen dat alles goed was met haar.

Samoeraizwaard

Uiteindelijk kon ze vluchten toen hij even naar de winkel was. Ze kroop door een raam en kon via de tuin van een buurvrouw ontsnappen. Mohamed D. werd nog dezelfde dag gearresteerd. Bij een huiszoeking werd een samoeraizwaard en een plastic bezemsteel met haar bloed op gevonden.

Mohamed D. ontkende eerst alles. Op zijn proces gaf hij toe dat hij het slachtoffer geslagen had. Alle andere tenlasteleggingen betwistte hij. De rechtbank vond de verklaring van de jonge vrouw geloofwaardig. De beklaagde, die al twee keer veroordeeld werd voor poging diefstal met geweld en opzettelijke slagen, moet het slachtoffer vijfduizend euro schadevergoeding betalen. Haar ouders kregen elk 750 euro toegekend.