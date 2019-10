VIDEO. District Berchem opent erkende graffitizone aan Ringfietspad ADA

02 oktober 2019

15u45 0 Berchem Graffitikunstenaars kunnen vanaf nu terecht in Berchem langs het Ringfietspad. Daar opende het district een erkende zone waar men de spuitbus ter hand mag nemen.

Het district Berchem heeft een erkende street art zone geopend langs het Ringfietspad om lokale jonge kunstenaars de kans te geven hun talenten verder te ontwikkelen. Wel zijn er een aantal afspraken. Zo mogen de kunstenaars geen lege spuitbussen of ander afval achterlaten, zijn politieke en discriminerende tekeningen uit den boze en mogen de aangebrachte werken te allen tijde overschilderd worden. Ook graffiti aanbrengen buiten de erkende zone mag niet.

Met de nieuwe zone zet het district Berchem zich nog meer in de kijker van hét graffitidistrict van Antwerpen. Zo organiseert het ook elk jaar het grote graffitifestival Meeting of Styles waarbij kunstenaars van over heel de wereld naar Berchem afzakken om hun kunsten ten toon te stellen.

De nieuwe erkende zone ligt langs het Ringfietspad, te bereiken langs de Corneel Jaspersstraat of Polygoonstraat.